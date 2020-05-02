ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией

"Директора департаментов по чрезвычайным ситуациям региональных бюро ВОЗ и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (WHE) сделали обзор ситуации в регионах и в мире, коротко представленный в приложении к этому документу. После окончания обсуждения члены комитета пришли к единодушному выводу о том, что данная вспышка продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение", - сказано в сообщении.

Комитет по чрезвычайной ситуации проведет следующее совещание через три месяца или раньше по усмотрению Генерального директора.

Как ранее сообщалось в УНН, глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса закончится нескоро.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.