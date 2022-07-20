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ВООЗ попереджає про зростання захворюваності на коронавірус і мавпячу віспу

ВООЗ попереджає про зростання захворюваності на коронавірус і мавпячу віспу

Київ • УНН

 • 196087 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив у середу, що кількість випадків захворювання на коронавірус подвоїлася за шість тижнів. Він додав, що кількість повідомлень про випадки віспи мавп також зросла майже до 14 000 у 70 країнах. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Тедрос Адханом Гебрейєсус сказав, що смертність від коронавірусу також зростає, але на даний момент не так швидко, як випадки.

"Найбільше випадків означає, що ми можемо очікувати більше госпіталізацій та смертей найближчими тижнями", — сказав він.

Глава ВООЗ сказав, що існує багато підвидів Омікрону як новий варіант коронавірусу, в першу чергу BA.5, найбільш трансмісивний варіант, який був виявлений.

Що стосується мавпячої віспи, він повідомив: "На даний момент зареєстровано п'ять смертей, всі в Африці".

Глава ВООЗ розповів, що хоча в деяких країнах спостерігається тенденція до зниження захворюваності на мавпячу віспу, в інших спостерігається її зростання, і шість країн повідомили про свої перші випадки минулого тижня.

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