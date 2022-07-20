ВООЗ попереджає про зростання захворюваності на коронавірус і мавпячу віспу

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Тедрос Адханом Гебрейєсус сказав, що смертність від коронавірусу також зростає, але на даний момент не так швидко, як випадки.

"Найбільше випадків означає, що ми можемо очікувати більше госпіталізацій та смертей найближчими тижнями", — сказав він.

Глава ВООЗ сказав, що існує багато підвидів Омікрону як новий варіант коронавірусу, в першу чергу BA.5, найбільш трансмісивний варіант, який був виявлений.

Що стосується мавпячої віспи, він повідомив: "На даний момент зареєстровано п'ять смертей, всі в Африці".

Глава ВООЗ розповів, що хоча в деяких країнах спостерігається тенденція до зниження захворюваності на мавпячу віспу, в інших спостерігається її зростання, і шість країн повідомили про свої перші випадки минулого тижня.

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