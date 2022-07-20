ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости коронавирусом и обезьяньей оспой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил в среду, что количество случаев заболевания коронавирусом удвоилось за шесть недель. Он добавил, что количество сообщений о случаях оспы обезьян также возросло почти до 14 000 в 70 странах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Тедрос Адхан Гебрейесус сказал, что смертность от коронавируса также растет, но на данный момент не так быстро, как случаи.
"Самое большое количество случаев означает, что мы можем ожидать больше госпитализаций и смертей в ближайшие недели", — сказал он.
Глава ВОЗ сказал, что существует много подвидов Омикрона как новый вариант коронавируса, в первую очередь BA.5, наиболее трансмиссивный вариант, который был обнаружен.
Что касается обезьяньей оспы, он сообщил: "На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке".
Глава ВОЗ рассказал, что хотя в некоторых странах наблюдается тенденция к снижению заболеваемости обезьяньей оспой, в других наблюдается ее рост, и шесть стран сообщили о своих первых случаях на прошлой неделе.
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