"Вони теж отримають відповідь": Буданов про можливі атаки по енергосистемі України взимку

Цитата

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", - наголосив Буданов.

Деталі

За його словами, ГУР працює над обмеженою кампанією стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних і безпілотних ударів росії по українській інфраструктурі.

Водночас Буданов відкинув припущення про те, що атаки по території росії можуть загрожувати ескалацією війни або "видати" Україну як "агресора". Начальник розвідки пояснив, що Україна не порушує правил війни, а у росії не зафіксовано жертв серед цивільного населення.

"Ніхто не вірить, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", - зауважив він.

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по території РФ.