"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках по энергосистеме Украины зимой

Цитата

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", - подчеркнул Буданов.

Детали

По его словам, ГУР работает над ограниченной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов россии по украинской инфраструктуре.

В то же время Буданов отверг предположение о том, что атаки по территории россии могут угрожать эскалацией войны или "выдать" Украину как "агрессора". Начальник разведки пояснил, что Украина не нарушает правил войны, а в россии не зафиксировано жертв среди гражданского населения.

"Никто не верит, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии", - отметил он.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по территории РФ.