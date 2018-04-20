Волохатого носорога та галицького мамонта показали у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У львівському Державному природознавчому музеї Національної академії наук України завершили реставрацію та монтування головного експонату майбутньої виставки – кістяка мамонта. Сьогодні експонат показали журналістам, відтак до кінця року у музеї відкриють виставку, де цей мамонт, а також опудало волохатого носорога стануть головними артефактами, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
Як розповів провідний експерт, завідувач відділу ландшафтного та біотичного різноманіття, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею Національної академії наук України Андрій Бокотей, кістяк самиці мамонта укріпили та змонтували, і він готовий до експонування.
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Експерт розповів, що кістяк належав молодій самці. На момент загибелі їй було 8-10 років.
“Загинула вона в озокеритовій ямі. Важко передбачити, як саме вона туди потрапила, але з в’язкої речовини тварина вже не змогла вибратися вона потонула. Завдяки тому, що нафта та парафіни чудові консерванти, збереглися м’які тканини, шкіра та фрагменти шерсті. Власне, ми маємо зразки її шерсті, мамонтиха була руденькою”, — сказав Андрій Бокотей.
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За його словами, у залі, де експонуватимуть кістяк мамонта, буде починатися розповідь про Льодовиковий період. Про те, коли він тривав і які процеси тоді відбувалися. Йтиметься про великих викопних тварин, які не дожили до наших днів: мамонтів, волохатих носорогів, печерних левів, ведмедів та гієн.
За інформацією ЗМІ, вартість реставраційних робіт мамонта та волохатого носорога становить близько півмільйона гривень.