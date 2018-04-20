Волосатого носорога и галицкого мамонта показали во Львове

Как рассказал ведущий эксперт, заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Государственного музея Национальной академии наук Украины Андрей Бокотей, костяк самки мамонта укрепили и смонтировали, и он готов к экспонированию.

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Эксперт рассказал, что костяк принадлежал молодой самке. На момент гибели ей было 8-10 лет.

"Погибла она в озокеритовой яме. Трудно предсказать, как она туда попала, но из-за вяжущего вещества животное уже не смогло выбраться и утонуло. Благодаря тому, что нефть и парафины замечательные консерванты, сохранились мягкие ткани, кожа и фрагменты шерсти. Собственно, мы имеем образцы ее шерсти, мамонтиха была рыженькой", - сказал Андрей Бокотей.

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По его словам, в зале, где будут экспонировать скелет мамонта, будет начинаться рассказ о Ледниковом периоде. О том, когда он продолжался и процессах, которіе тогда происходили. Речь пойдет о крупных ископаемых животных, которые не дожили до наших дней: мамонтов, волосатых носорогов, пещерных львов, медведей и гиен.

По информации СМИ, стоимость реставрационных работ мамонта и волосатого носорога составляет около полумиллиона гривен.