Волкер відзвітував перед Білим домом про поїздку на інавгурацію Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Делегація США, яка 20 травня була присутня на інавгурації Президента України Володимира Зеленського, поінформувала Білий дім про враження про поїздку в Україну. Про це у себе в Twitter повідомив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

"Міністр енергетики Рік Перрі, і посол США в ЄС Гордон Сондланд, і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію Президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів США і України", - написав Волкер.

Він також подякував своїм супутникам за відмінну поїздку.

Нагадаємо, делегації США сподобалася промова Зеленського.

Як повідомляв УНН, делегація США передала послання від президента Трампа для Зеленського.

Українські Національні Новини

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