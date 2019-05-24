Волкер відзвітував перед Білим домом про поїздку на інавгурацію Зеленського

КИЇВ. 24 травня. УНН. Делегація США, яка 20 травня була присутня на інавгурації Президента України Володимира Зеленського, поінформувала Білий дім про враження про поїздку в Україну. Про це у себе в Twitter повідомив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.