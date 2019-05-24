Волкер відзвітував перед Білим домом про поїздку на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Делегація США, яка 20 травня була присутня на інавгурації Президента України Володимира Зеленського, поінформувала Білий дім про враження про поїздку в Україну. Про це у себе в Twitter повідомив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
"Міністр енергетики Рік Перрі, і посол США в ЄС Гордон Сондланд, і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію Президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів США і України", - написав Волкер.
Він також подякував своїм супутникам за відмінну поїздку.
Нагадаємо, делегації США сподобалася промова Зеленського.
Як повідомляв УНН, делегація США передала послання від президента Трампа для Зеленського.