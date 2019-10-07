Волкер пішов у відставку з керівної посади в Інституті Маккейна у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишній спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер оголосив, що йде й зі ще однієї своєї посади — виконавчого директора Інституту МакКейна у США. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
“Я вважаю, що зосередження останнім часом засобів інформації на моїй роботі як спецпредставника США щодо переговорів із Україною ризикує перетворитися на відвернення уваги від досягнень і постійного зростання інституту, тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені Маккейна”, — мовиться в його заяві.
Інститут міжнародного лідерства, названий іменем уже покійного сенатора-демократа від штату Аризона Джона Маккейна, — це вашингтонський неурядовий дослідницький центр, що працює як частина Університету штату Аризона.
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Наприкінці вересня Курт Волкер також подав у відставку з посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України — після того, як його ім’я було згадане у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо його потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.
А вже наступними днями особистий адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив листування з Волкером, у якому йшлося про те, що Волкер обговорював із Джуліані українську тему і допомагав зв’язатися з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.
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На початку жовтня Волкер сам дав свідчення в Конгресі США з цього приводу. Тоді ж у Конгресі офіційно оприлюднили листування Волкера, яке, серед іншого, свідчить, що він обіцяв помічникові Зеленського Єрмакові, що український президент отримає запрошення до Вашингтону в обмін на розслідування. “Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і „дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році“, ми призначимо дату візиту до Вашингтону”, — написав Волкер 25 липня. Того ж дня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка викликала підозри, що Трамп тиснув на Зеленського.