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Волкер пішов у відставку з керівної посади в Інституті Маккейна у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишній спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер оголосив, що йде й зі ще однієї своєї посади — виконавчого директора Інституту МакКейна у США. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Волкер пішов у відставку з керівної посади в Інституті Маккейна у США

“Я вважаю, що зосередження останнім часом засобів інформації на моїй роботі як спецпредставника США щодо переговорів із Україною ризикує перетворитися на відвернення уваги від досягнень і постійного зростання інституту, тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені Маккейна”, — мовиться в його заяві.

Інститут міжнародного лідерства, названий іменем уже покійного сенатора-демократа від штату Аризона Джона Маккейна, — це вашингтонський неурядовий дослідницький центр, що працює як частина Університету штату Аризона.

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Наприкінці вересня Курт Волкер також подав у відставку з посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України — після того, як його ім’я було згадане у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо його потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

А вже наступними днями особистий адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив листування з Волкером, у якому йшлося про те, що Волкер обговорював із Джуліані українську тему і допомагав зв’язатися з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

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На початку жовтня Волкер сам дав свідчення в Конгресі США з цього приводу. Тоді ж у Конгресі офіційно оприлюднили листування Волкера, яке, серед іншого, свідчить, що він обіцяв помічникові Зеленського Єрмакові, що український президент отримає запрошення до Вашингтону в обмін на розслідування. “Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і „дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році“, ми призначимо дату візиту до Вашингтону”, — написав Волкер 25 липня. Того ж дня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка викликала підозри, що Трамп тиснув на Зеленського.

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