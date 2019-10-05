ЗМІ назвали ймовірного наступника Волкера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Наступником Курта Волкера на посаді спецпредставника Державного департаменту США з питань України може стати 72-річний Майкл Костів. Про це з посиланням на джерела повідомляє "Дзеркало тижня", передає УНН.
"За даними наших високопоставлених американських джерел, у Вашингтоні прийняли рішення призначити Майкла Костіва на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Але після відставки спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, кандидатуру Костіва розглядають як нового спецпредставника. Нині тривають консультації", - пише видання.
У статті зазначається, що якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний лише підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом США. "І тут для Костіва можуть виникнути певні складності", - йдеться у публікації.
72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював у ЦРУ.
Нагадаємо, Волкер, який пішов з посади спецпредставника щодо України минулого тижня, у четвер, 3 жовтня, виступив на закритому засіданні перед трьома комітетами Палати представників Конгресу США щодо ймовірного тиску президента США Дональда Трампа на Україну щодо проведення розслідування стосовно політичного опонента Джо Байдена.