Волкер прагнув змінити думку Трампа про Зеленського - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, будучи ще на посаді, прагнув змінити думку президента США Дональда Трампа про президента України Володимира Зеленського як про ненадійного союзника. Про це з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Наразі Волкер, який пішов з посади спецпредставника щодо України минулого тижня, у четвер, 3 жовтня, виступить на закритому засіданні перед трьома комітетами Палати представників Конгресу США щодо ймовірного тиску Трампа на іноземну державу для проведення розслідування щодо політичного опонента Джо Байдена.
Як зазначається, Волкер був втягнутий у розслідування особистого адвоката Трампа Руді Джуліані щодо Байденів. У скарзі інформатора з приводу розмови Трампа і Зеленського йдеться, що він намагався "стримати шкоду", завдану Джуліані, пише видання. Волкер відвідав Київ, українську столицю, на наступний день після телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня, і дав пораду про те, як вести себе в зв'язку з цією темою, йдеться у статті.
"За словами людини, знайомої з цим питанням, Волкер спочатку прагнув змінити думку Трампа і Джуліані про те, що новообраний президент Зеленський був ненадійним союзником. Волкер був одним з тих, хто виступав за телефонну розмову між Трампом і Зеленським у межах ширших зусиль Державного департаменту з організації державного візиту українського лідера", - пише видання.
Нагадаємо, раніше Волкер погодився дати свідчення в Конгресі.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.