Волкер стремился изменить мнение Трампа о Зеленском - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, будучи еще в должности, стремился изменить мнение президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском как о ненадежном союзнике. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, передает УНН.
На данный момент Волкер, который ушел с поста спецпредставителя по Украине на прошлой неделе, в четверг, 3 октября, выступит на закрытом заседании перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса США относительно вероятного давления Трампа на иностранное государство для проведения расследования относительно политического оппонента Джо Байдена.
Как отмечается, Волкер был вовлечен в расследование личного адвоката Трампа Руди Джулиани по Байденам. В жалобе информатора по поводу разговора Трампа и Зеленского говорится, что он пытался "сдержать ущерб", нанесенный Джулиани, пишет издание. Волкер посетил Киев, украинскую столицу, на следующий день после телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля, и дал совет о том, как вести себя в связи с этой темой, говорится в статье.
"По словам человека, знакомого с этим вопросом, Волкер первоначально стремился изменить мнение Трампа и Джулиани о том, что новоизбранный Зеленский был ненадежным союзником. Волкер был одним из тех, кто выступал за телефонный разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита украинского лидера", - пишет издание.
Напомним, ранее Волкер согласился дать показания в Конгрессе.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.