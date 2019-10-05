СМИ назвали вероятного преемника Волкера

"По данным наших высокопоставленных американских источников, в Вашингтоне приняли решение назначить Майкла Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, кандидатуру Костива рассматривают как нового спецпредставителя. Сейчас идут консультации", - пишет издание.

В статье отмечается, что если для назначения на должность спецпредставителя необходима лишь подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом США. "И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности", - говорится в публикации.

72-летний Майкл Костов течение десяти лет работал в ЦРУ.

Напомним, Волкер, который ушел с поста спецпредставителя по Украине на прошлой неделе, в четверг, 3 октября, выступил на закрытом заседании перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса США относительно вероятного давления президента США Дональда Трампа на Украину по проведению расследования в отношении политического оппонента Джо Байдена.