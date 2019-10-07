Волкер ушел в отставку с руководящей должности в Институте Маккейна в США

"Я считаю, что сосредоточение в последнее время средств информации на моей работе как спецпредставителя США по переговорам с Украиной рискует превратиться на отвлечение внимания от достижений и постоянного роста института, поэтому я иду с должности исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна", - говорится в его заявлении.

Институт международного лидерства, назван на честь имени уже покойного сенатора-демократа от штата Аризона Джона Маккейна - это вашингтонский неправительственный исследовательский центр, работающий как часть Университета штата Аризона.

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В конце сентября Курт Волкер также подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины - после того, как его имя было упомянуто в жалобе информатора о вероятном давление президента США Дональда Трампа на новую украинскую власть с целью поощрить расследование его потенциального оппонента на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

А уже в последующие дни личный адвокат Трампа Руди Джулиани обнародовал переписку с Волкером, в котором говорилось о том, что Волкер обсуждал с Джулиани украинскую тему и помогал связаться с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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В начале октября Волкер сам дал показания в Конгрессе США по этому поводу. Тогда же в Конгрессе официально обнародовали переписку Волкера, которое, среди прочего, свидетельствует, что он обещал помощнику Зеленского Ермаку, что украинский президент получит приглашение в Вашингтон в обмен на расследование. "Получил ответ из Белого дома: если президент З. убедит Трампа, что проведет расследование и "узнает, что на самом деле происходило в 2016 году", мы назначим дату визита в Вашингтон", - написал Волкер 25 июля. В тот же день состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским, которая вызвала подозрения, что Трамп давил на Зеленского.