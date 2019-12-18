Водіїв попередили про мокрі дороги та туман

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок середи, 18 грудня, у більшості областей України - мокрі, у деяких областях - туман. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 18 грудня у східних, центральних та південних областях спостерігається туман, в іншій частині країни без опадів. Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей мокре, на решті сухе", - вказали дорожники.

Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів.

"На дорогах державного значення виконувалися роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили в агентстві.

Нагадаємо, 18 грудня температура повітря протягом доби в Україні коливатиметься у межах від 1 до 17 градусів тепла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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