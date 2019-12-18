Водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро среды, 18 декабря, в большинстве областей Украины - мокрые, в некоторых областях - туман. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 18 декабря в восточных, центральных и южных областях наблюдается туман, в другой части страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на остальной сухое", - указали дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков.

"На дорогах государственного значения выполнялись работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в агентстве.

Напомним, 18 декабря температура воздуха в течение суток в Украине будет колебаться в пределах от 1 до 17 градусов тепла.

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