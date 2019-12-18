Від 1° до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні у середу, 18 грудня, погода без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 1 до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 грудня в Україні без опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман", - йдеться у повідомленні.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 17°, у східних, центральних (крім Вінницької) та Сумській областях 5-8° тепла.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.