От 1° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине в среду, 18 декабря, погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 1 до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 декабря в Украине без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла; днем 9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла.
Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.