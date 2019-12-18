От 1° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

"18 декабря в Украине без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.