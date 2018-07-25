Водієві, який вчинив смертельне ДТП на столичних Дорогожичах, оголошено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Києві водію, який вчинив смертельну ДТП біля метро "Дорогожичі", оголошено про підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Столична прокуратура оголосила підозру водію автомобіля Nissan, який біля метро "Дорогожичі" вчинив ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє постраждали", - написав Лисенко.
Нагадаємо, дорожня пригода сталася у вівторок, 24 липня 2018 на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги у Шевченківському районі столиці.
Підозрюваний, рухаючись на автомобілі Nissan не зупинився на забороняючий червоний сигнал світлофору, виїхав на перехрестя, де здійснив зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.
Внаслідок зіткнення одна з машин виїхала на тротуар, де у той час знаходилися пішоходи. Від удару автомобіля один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами.
Також в результаті ДТП отримали травми водій та пасажир автомобіля Renault Kangoo.
"За результатами досудового слідства водію автомобіля Nissan оголошено підозру за ч.2 ст. 286 КК України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом смертельного ДТП в Києві на Дорогожичах, внаслідок якого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.