Водієві, який вчинив смертельне ДТП на столичних Дорогожичах, оголошено підозру

"Столична прокуратура оголосила підозру водію автомобіля Nissan, який біля метро "Дорогожичі" вчинив ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє постраждали", - написав Лисенко.



Нагадаємо, дорожня пригода сталася у вівторок, 24 липня 2018 на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги у Шевченківському районі столиці.



Підозрюваний, рухаючись на автомобілі Nissan не зупинився на забороняючий червоний сигнал світлофору, виїхав на перехрестя, де здійснив зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.



Внаслідок зіткнення одна з машин виїхала на тротуар, де у той час знаходилися пішоходи. Від удару автомобіля один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами.



Також в результаті ДТП отримали травми водій та пасажир автомобіля Renault Kangoo.



"За результатами досудового слідства водію автомобіля Nissan оголошено підозру за ч.2 ст. 286 КК України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.



Нагадаємо, поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом смертельного ДТП в Києві на Дорогожичах, внаслідок якого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.