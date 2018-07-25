Водителю, который совершил смертельное ДТП на столичных Дорогожичах, объявлено подозрение

"Столичная прокуратура объявила подозрение водителю автомобиля Nissan, который у метро "Дорогожичи" совершил ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали", - написал Лысенко.



Напомним, дорожное происшествие произошло в вторник, 24 июля 2018 на перекрестке ул. Щусева и ул. Елены Телиги в Шевченковском районе столицы.



Подозреваемый, двигаясь на автомобиле Nissan не остановился на запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.



В результате столкновения одна из машин выехала на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара автомобиля один пешеход погиб на месте, еще одна женщина госпитализирована с многочисленными травмами.



Также в результате ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Renault Kangoo.



"По результатам досудебного следствия водителю автомобиля Nissan объявлено подозрение по ч.2 ст. 286 УК Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.



Напомним, полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту смертельного ДТП в Киеве на Дорогожичах, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили ранения.