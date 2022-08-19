Водіям розповіли, які потрібно мати документи для виїзду на машині за кордон: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розповіли, які потрібно мати з собою документи, щоб виїхати на автомобілі за кордон, передає УНН.
Деталі
При перетині державного кордону на авто при собі потрібно мати:
• посвідчення водія;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;
• розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;
• дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта».
Цитата
«На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України). Водій, що не є власником авто повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі доручення, договору оренди (найму, позички)», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Наразі Мінцифра разом з Мін'юстом вивчають напрямок щодо створення можливості оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії». Така функція потребує значних нормативних змін з боку парламенту.