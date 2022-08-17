Дозвіл на виїзд дитини за кордон у "Дії": у Мінцифрі повідомили, на якому етапі розробка

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«Поки строки означити складно. Ми зараз вивчаємо цей напрямок разом з Міністерством юстиції. Така функція, яка здається ніби простою, – надання дозволу іншому з батьків на виїзд дитини за кордон, але потребує значних нормативних змін з боку парламенту. Сюди залучений відповідно й профільний комітет нардепів, Міністерство юстиції» - сказав Банік.

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За його словами, це комплексна зміна, яка, можна так сказати, революційна.

«Адже може стати першим досвідом переведення нотаріального сервісу саме в онлайн, коли буквально через «Дію» батьки зможуть один з одним взаємодіяти й генерувати такий документ. Сподіваюся, що в короткостроковій перспективі це все вдасться»,- розповів Банік.

Доповнення

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що наразі працюють над запуском дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії". Щоб усе можна було оформити у своєму смартфоні в кілька кліків. Просто та зручно. І головне — безплатно.

«Це особливо актуально під час війни. Коли багато українок із дітьми виїжджають за кордон. Парламент підтримав нашу спільну з Мін'юстом ініціативу в першому читанні. Активно готуємося до запуску та чекаємо на рішення депутатів під час другого читання», - зазначав Федоров.

Доповнення

У "Дії" розпочали бета-тестування шерингу авто та документів англійською. Українців закликали залучатися до тестування.