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Водителям рассказали, какие нужны документы для выезда на машине за границу: список

Киев • УНН

 • 294221 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел рассказали, какие нужно иметь с собой документы, чтобы выехать на автомобиле за границу, передает УНН.

Водителям рассказали, какие нужны документы для выезда на машине за границу: список

Детали 

При пересечении государственной границы на авто при себе нужно иметь:

• водительское удостоверение;
• свидетельство о регистрации транспортного средства оформленное на имя водителя или пассажира;
• опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не является обязательным при наличии обозначения UA на номерном знаке;
• действительный договор международного страхования «Зеленая карта».

Цитата

«На автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины). Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, ссуды)», - говорится в сообщении.

Дополнение 

Минцифра вместе с Минюстом изучают направление по созданию возможности оформления разрешения на выезд ребенка за границу в «Дія». Такая функция нуждается в значительных нормативных изменениях со стороны парламента.

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