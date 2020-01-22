Водіям повідомили про ситуацію на дорогах України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На ранок середи, 22 січня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, подекуди мжичка, на Вишківському перевалі місцями засніжено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 22 січня без істотних опадів, місцями невеликий дощ в Закарпатській області, мжичка в Сумській та Харківській областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів. Стан покриття сухе, на Вишківському перевалі місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали в агентстві.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 30 одиниць техніки та 50 робітників.
Нагадаємо, в Україні 22 січня пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень підніметься до 5, подекуди - 8 градусів тепла.