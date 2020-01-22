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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2338 перегляди

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Водіям повідомили про ситуацію на дорогах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На ранок середи, 22 січня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, подекуди мжичка, на Вишківському перевалі місцями засніжено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Водіям повідомили про ситуацію на дорогах України

"Станом на 6:00 22 січня без істотних опадів, місцями невеликий дощ в Закарпатській області, мжичка в Сумській та Харківській областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів. Стан покриття сухе, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали в агентстві.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 30 одиниць техніки та 50 робітників.

Нагадаємо, в Україні 22 січня пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень підніметься до 5, подекуди - 8 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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