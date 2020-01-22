Водителям сообщили о ситуации на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На утро среды, 22 января, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, местами морось, на Вышковском перевале местами заснежено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 22 января без существенных осадков, местами небольшой дождь в Закарпатской области, морось в Сумской и Харьковской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог, как указано, - без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили в агентстве.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 30 единиц техники и 50 рабочих.
Напомним, в Украине 22 января пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем поднимется до 5, местами - 8 градусов тепла.