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Водителям сообщили о ситуации на дорогах Украины

Киев • УНН

 • 10301 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. На утро среды, 22 января, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, местами морось, на Вышковском перевале местами заснежено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителям сообщили о ситуации на дорогах Украины

"По состоянию на 6:00 22 января без существенных осадков, местами небольшой дождь в Закарпатской области, морось в Сумской и Харьковской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, - без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили в агентстве.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 30 единиц техники и 50 рабочих.

Напомним, в Украине 22 января пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем поднимется до 5, местами - 8 градусов тепла.

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