Водій на ВАЗ влаштував дрифт біля Оперного театру у Львові: патрульна поліція знайшла його

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 3382 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 18012 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 15421 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 33360 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 45275 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 53143 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53293 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49378 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63209 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84745 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.4м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШPhoto4 січня, 05:15 • 6470 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 9186 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 7014 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро08:44 • 7648 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo11:37 • 4816 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 85089 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 103825 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 114284 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 250910 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 186650 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18941 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 67045 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 76581 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73927 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 186650 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

Водій на ВАЗ влаштував дрифт біля Оперного театру у Львові: патрульна поліція знайшла його

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Молодий водій вирішив подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром у Львові. Його швидко ідентифікували завдяки камерам Центру безпеки міста та притягнули до адміністративної відповідальності.

Водій на ВАЗ влаштував дрифт біля Оперного театру у Львові: патрульна поліція знайшла його

Водій на ВАЗ влаштував дрифт під новорічною ялинкою біля Оперного театру у центрі Львова, патрульна поліція знайшла його, тепер зловмиснику загрожує адміністративна відповідальність, повідомили у патрульній поліції у Львівській області у неділю, показавши відео, пише УНН.

Ще один водій вирішив випробувати долю і подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром. Та він не розрахував, що за вулицями Львова пильно стежать не лише патрульні, а й камери Центру безпеки міста

- ідеться у повідомленні патрульних.

Як повідомили у патрульній поліції, усі дані дуже швидко встановили і знайшли порушника. "А далі, діло техніки, як то кажуть. За свій вчинок 22-річний водій автомобіля ВАЗ-21013 понесе адміністративну відповідальність", - сказано у повідомленні.

Влаштували дрифт у центрі Львова: поліція оштрафувала водіїв Corvette та Cadillac27.06.25, 22:57 • 7120 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Львів