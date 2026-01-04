Водій на ВАЗ влаштував дрифт біля Оперного театру у Львові: патрульна поліція знайшла його
Київ • УНН
Молодий водій вирішив подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром у Львові. Його швидко ідентифікували завдяки камерам Центру безпеки міста та притягнули до адміністративної відповідальності.
Водій на ВАЗ влаштував дрифт під новорічною ялинкою біля Оперного театру у центрі Львова, патрульна поліція знайшла його, тепер зловмиснику загрожує адміністративна відповідальність, повідомили у патрульній поліції у Львівській області у неділю, показавши відео, пише УНН.
Ще один водій вирішив випробувати долю і подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром. Та він не розрахував, що за вулицями Львова пильно стежать не лише патрульні, а й камери Центру безпеки міста
Як повідомили у патрульній поліції, усі дані дуже швидко встановили і знайшли порушника. "А далі, діло техніки, як то кажуть. За свій вчинок 22-річний водій автомобіля ВАЗ-21013 понесе адміністративну відповідальність", - сказано у повідомленні.
