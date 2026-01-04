Водитель на ВАЗ устроил дрифт возле Оперного театра во Львове: патрульная полиция нашла его

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 3276 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
11:20 • 17746 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 15320 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 33304 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 45220 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 53121 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 53277 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49369 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 63187 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 84711 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.7м/с
77%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШPhoto4 января, 05:15 • 6228 просмотра
Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на УкраинуPhoto4 января, 06:36 • 8954 просмотра
Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям4 января, 06:52 • 6766 просмотра
Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро08:44 • 7374 просмотра
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo11:37 • 4674 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 85043 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 103784 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 114261 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 250887 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 186616 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 18914 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 67029 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 76565 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 73913 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 186616 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка

Водитель на ВАЗ устроил дрифт возле Оперного театра во Львове: патрульная полиция нашла его

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Молодой водитель решил подрифтовать под новогодней елкой на площади перед Оперным театром во Львове. Его быстро идентифицировали благодаря камерам Центра безопасности города и привлекли к административной ответственности.

Водитель на ВАЗ устроил дрифт возле Оперного театра во Львове: патрульная полиция нашла его

Водитель на ВАЗ устроил дрифт под новогодней елкой возле Оперного театра в центре Львова, патрульная полиция нашла его, теперь злоумышленнику грозит административная ответственность, сообщили в патрульной полиции во Львовской области в воскресенье, показав видео, пишет УНН.

Еще один водитель решил испытать судьбу и подрифтовать под новогодней елкой на площади перед Оперным театром. Но он не рассчитал, что за улицами Львова пристально следят не только патрульные, но и камеры Центра безопасности города

- говорится в сообщении патрульных.

Как сообщили в патрульной полиции, все данные очень быстро установили и нашли нарушителя. "А дальше, дело техники, как говорится. За свой поступок 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 понесет административную ответственность", - сказано в сообщении.

Устроили дрифт в центре Львова: полиция оштрафовала водителей Corvette и Cadillac27.06.25, 22:57 • 7120 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Львов