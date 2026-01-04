Водитель на ВАЗ устроил дрифт возле Оперного театра во Львове: патрульная полиция нашла его
Киев • УНН
Молодой водитель решил подрифтовать под новогодней елкой на площади перед Оперным театром во Львове. Его быстро идентифицировали благодаря камерам Центра безопасности города и привлекли к административной ответственности.
Водитель на ВАЗ устроил дрифт под новогодней елкой возле Оперного театра в центре Львова, патрульная полиция нашла его, теперь злоумышленнику грозит административная ответственность, сообщили в патрульной полиции во Львовской области в воскресенье, показав видео, пишет УНН.
Еще один водитель решил испытать судьбу и подрифтовать под новогодней елкой на площади перед Оперным театром. Но он не рассчитал, что за улицами Львова пристально следят не только патрульные, но и камеры Центра безопасности города
Как сообщили в патрульной полиции, все данные очень быстро установили и нашли нарушителя. "А дальше, дело техники, как говорится. За свой поступок 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 понесет административную ответственность", - сказано в сообщении.
