Вночі у столиці туман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. До кінця доби 11 березня та вночі 12 березня у Києві туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, пише УНН.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 березня, вночі 12 березня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім
світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.