Ночью в столице туман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. До конца суток 11 марта и ночью 12 марта в Киеве туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, пишет УНН.
В ближайший часы и до конца суток 11 марта, ночью 12 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним
светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.