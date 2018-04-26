Вночі під Києвом горіли чотири автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні вночі під Києвом пожежні підрозділи ліквідували займання чотирьох легкових автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
"26 квітня о 2:41 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в селі Ходосіївка по вулиці Печерського", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено чотири автомобілі. Пожежу було локалізовано о 3:25 та повністю ліквідовано о 3:44.
Внаслідок загорання вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкодженно три автомобіля: Land Rover, FIAT Punto та GEELY Emgrand.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві на вулиці загорілось авто.