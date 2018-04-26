Ночью под Киевом горели четыре автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня ночью под Киевом пожарные ликвидировали возгорание четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"26 апреля в 2:41 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре автомобиля в селе Ходосеевка по улице Печерского", - говорится в сообщении.
По прибытию на место вызова разведкой было установлено, что огнем охвачено четыре автомобиля. Пожар был локализован в 3:25 и полностью ликвидирован в 3:44.
В результате возгорания огнем уничтожен автомобиль Toyota Prado и повреждения три автомобиля: Land Rover, FIAT Punto и GEELY Emgrand.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве на улице загорелось авто.