Вночі окупанти завдали три удари по промислових об'єктах Хмельниччини – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали три удари по промислових об'єктах Хмельницької області. Про це повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій, передає УНН.
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"Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Вночі відбулося 3 удари по промисловим об'єктам області", - написав Гамалій.
За його словами, працівники ДСНС локалізували пожежі, інформацію щодо постраждалих перевіряють.
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29 березня російські окупанти завдали удару по аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області.