Вночі окупанти завдали три удари по промислових об'єктах Хмельниччини – голова ОДА

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"Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Вночі відбулося 3 удари по промисловим об'єктам області", - написав Гамалій.

За його словами, працівники ДСНС локалізували пожежі, інформацію щодо постраждалих перевіряють.

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29 березня російські окупанти завдали удару по аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області.