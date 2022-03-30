Ночью оккупанты нанесли три удара по промышленным объектам Хмельницкой области – глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли три удара по промышленным объектам Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий, передает УНН.
Детали
"Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области", - написал Гамалий.
По его словам, работники ГСЧС локализовали пожары, информацию о пострадавших проверяют.
Дополнение
29 марта российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области.