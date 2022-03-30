Ночью оккупанты нанесли три удара по промышленным объектам Хмельницкой области – глава ОГА

Детали

"Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области", - написал Гамалий.

По его словам, работники ГСЧС локализовали пожары, информацию о пострадавших проверяют.

Дополнение

29 марта российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области.