Внаслідок вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 995 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 995 дітей: загинуло – 347, поранено – 648. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
9 липня внаслідок чергового обстрілу військами рф житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.