В результате вторжения рф в Украине пострадало не менее 995 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине пострадали по меньшей мере 995 детей: погибли – 347, ранены – 648. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 10 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 648", - идет в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 187, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
9 июля в результате очередного обстрела войсками рф жилых домов в центральной части г. Харьков получила ранение 12-летняя девочка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.