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В результате вторжения рф в Украине пострадало не менее 995 детей

В результате вторжения рф в Украине пострадало не менее 995 детей

Киев • УНН

 • 138732 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине пострадали по меньшей мере 995 детей: погибли – 347, ранены – 648. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 10 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 648", - идет в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 187, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

9 июля в результате очередного обстрела войсками рф жилых домов в центральной части г. Харьков получила ранение 12-летняя девочка.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

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