Внаслідок ворожого обстрілу Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки - Миколаївська ОВА

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Вчора, 30 грудня, о 14:25 внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині, є руйнування.