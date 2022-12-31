Внаслідок ворожого обстрілу Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки - Миколаївська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Вчора, 30 грудня, о 14:25 внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині, є руйнування.