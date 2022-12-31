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Внаслідок ворожого обстрілу Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки - Миколаївська ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки - Миколаївська ОВА

Київ • УНН

 • 253959 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

 

Деталі

Вчора, 30 грудня, о 14:25 внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині, є руйнування.

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