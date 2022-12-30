Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти 29 грудня обстріляли три громади в Миколаївській області. У результаті зруйновано складське приміщення, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
«Миколаївський район. Вчора, 29 грудня, о 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.
Протягом дня, 29 грудня, о 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає, додав він.
За його словами, також вчора, 29 грудня, о 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.
«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім.
Доповнення
29 грудня Віталій Кім повідомляв про атаки області безпілотниками Shashed-136.