Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині, є руйнування

Деталі

«Миколаївський район. Вчора, 29 грудня, о 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.

Протягом дня, 29 грудня, о 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає, додав він.

За його словами, також вчора, 29 грудня, о 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.

«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім.

Доповнення

29 грудня Віталій Кім повідомляв про атаки області безпілотниками Shashed-136.