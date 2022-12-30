Оккупанты обстреляли три громады в Николаевской области, есть разрушения

Детали

«Николаевский район. Вчера, 29 декабря, в 09:30 в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет», – написал Ким.

В течение дня, 29 декабря, в 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет, добавил он.

По его словам, также вчера, 29 декабря, в 14:30 и 14:40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской громады были повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Ким.

Дополнение

29 декабря Виталий Ким сообщал об атаках области беспилотниками Shashed-136.