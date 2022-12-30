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Оккупанты обстреляли три громады в Николаевской области, есть разрушения

Оккупанты обстреляли три громады в Николаевской области, есть разрушения

Киев • УНН

 • 250665 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты 29 декабря обстреляли три громады в Николаевской области. В результате разрушены складские помещения, повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Николаевский район. Вчера, 29 декабря, в 09:30 в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет», – написал Ким.

В течение дня, 29 декабря, в 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет, добавил он.

По его словам, также вчера, 29 декабря, в 14:30 и 14:40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской громады были повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Ким.

Дополнение

29 декабря Виталий Ким сообщал об атаках области беспилотниками Shashed-136.

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