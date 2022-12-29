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Рашисти атакують Миколаївську область іранськими безпілотниками

Рашисти атакують Миколаївську область іранськими безпілотниками

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про атаки області безпілотниками Shashed-136, передає УНН.

Цитата

«З ракетами у мамчиних терористів якось не сильно клеїться – запустили з півночі ще мопеди. Ну-ну», – написав Кім.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог випустив по Україні 120 ракет. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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