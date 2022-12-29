Рашисти атакують Миколаївську область іранськими безпілотниками

Цитата

«З ракетами у мамчиних терористів якось не сильно клеїться – запустили з півночі ще мопеди. Ну-ну», – написав Кім.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог випустив по Україні 120 ракет.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.