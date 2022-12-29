Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками

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14:16 • 26461 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 53025 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 74545 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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12:17 • 63907 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108178 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134438 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122604 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135964 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117418 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131696 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 15:21 • 114634 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122548 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

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13 марта, 07:35 • 137903 просмотра
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Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками

Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками

Киев • УНН

 • 290662 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об атаках области беспилотниками Shashed-136, передает УНН.

Цитата

«С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится – запустили с севера еще мопеды. Ну-ну», – написал Ким.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг выпустил по Украине 120 ракет. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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