В результате вражеского обстрела Куцурубской общины повреждены жилые дома - Николаевская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Куцурубской общины повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера, 30 декабря, в 14:25 в результате вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Куцурубской общины повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
"В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты обстреляли три общины на Николаевщине, есть разрушение.