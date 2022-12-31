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В результате вражеского обстрела Куцурубской общины повреждены жилые дома - Николаевская ОВА

В результате вражеского обстрела Куцурубской общины повреждены жилые дома - Николаевская ОВА

Киев • УНН

 • 253959 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Куцурубской общины повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

 

Детали

Вчера, 30 декабря, в 14:25 в результате вражеского обстрела в одном из населенных пунктов Куцурубской общины повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

"В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - говорится в сообщении.

Напомним 

Оккупанты обстреляли три общины на Николаевщине, есть разрушение.

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