Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновано понад 280 житлових будинків, школи та дитсадочки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Харкові ворог продовжує обстрілювати житлові квартали і будинки. Цієї ночі місто теж пережило кілька потужних авіанальотів, пише УНН з посиланням на МВС.
Деталі
Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів у місті зруйновано більше ніж 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки. Серед мирного населення є жертви.
Працівники поліції звертають увагу населення на те, що після бомбардувань та обстрілів на вулицях залишилися боєприпаси, які не розірвалися. При виявленні таких небезпечних предметів необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.
Поліція виконує свої завдання у повному обсязі та тримає безпекову ситуацію під контролем.
Доповнення
Сили оборони України вживають заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.