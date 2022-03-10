В результате вражеских обстрелов в Харькове разрушено более 280 жилых домов, школы и детсады

Детали

В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов в городе разрушено более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада. Среди мирного населения есть жертвы.

Сотрудники полиции обращают внимание населения на то, что после бомбежек и обстрелов на улицах остались боеприпасы, которые не разорвались. При обнаружении таких опасных предметов необходимо обращаться в полицию или к спасателям по телефонам 102 и 101.



Полиция выполняет свои задачи в полном объеме и держит ситуацию с безопасностью под контролем.

Дополнение

Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя.