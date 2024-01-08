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Внаслідок вечірньої атаки рф на Харків постраждало двоє поліцейських

Внаслідок вечірньої атаки рф на Харків постраждало двоє поліцейських

Київ • УНН

 • 28733 перегляди

Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову 7 січня були поранені двоє поліцейських.

У Харкові внаслідок російських ракетних ударів увечері 7 січня поранення отримали двоє поліцейських. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області. 

Ввечері 7 січня військові росії також нанесли кілька ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції

- йдеться у повідомленні поліції Харківської області в Facebook.

Раніше 

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 7 січня, о  22:18, ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300.

Додамо 

російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами.

Тетяна Краєвська

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