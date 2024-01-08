Внаслідок вечірньої атаки рф на Харків постраждало двоє поліцейських

У Харкові внаслідок російських ракетних ударів увечері 7 січня поранення отримали двоє поліцейських. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Ввечері 7 січня військові росії також нанесли кілька ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції - йдеться у повідомленні поліції Харківської області в Facebook.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 7 січня, о 22:18, ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300.

Додамо

російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами.