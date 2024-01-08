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В результате вечерней атаки рф на Харьков пострадали двое полицейских

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 08:21  •  20440 просмотра

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В результате российских ракетных ударов по Харькову 7 января были ранены двое полицейских.

В Харькове в результате российских ракетных ударов вечером 7 января ранения получили двое полицейских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области. 

Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции

- говорится в сообщении полиции Харьковской области в Facebook.

Ранее 

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что 7 января, в  22:18, враг нанес удар по Харькову ракетами С-300.

Добавим 

российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Внаслідок вечірньої атаки рф на Харків постраждало двоє поліцейських
Two policemen were injured in the evening attack on Kharkiv by Russia
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