В результате вечерней атаки рф на Харьков пострадали двое полицейских

В Харькове в результате российских ракетных ударов вечером 7 января ранения получили двое полицейских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции - говорится в сообщении полиции Харьковской области в Facebook.

Ранее

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что 7 января, в 22:18, враг нанес удар по Харькову ракетами С-300.

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российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами.