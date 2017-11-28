Внаслідок пожежі на Одещині загинули дві малолітні дитини

Трагедія сталася в приватному домоволодінні с. Старокозаче.

"По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що пожежу ліквідували співробітники пожежно-сторожової охорони с. Старокозаче та місцеві жителі. Під час гасіння пожежі виявлено двох дітей без ознак життя. Ними виявились чотирирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Батьки на час виникнення пожежі були відсутні, діти були залишені без нагляду", - йдеться у повідомленні.

Пожежа була ліквідована на площі 30 кв. м. Вогнем пошкоджено вхідні двері, меблі та особисті речі. Ймовірна причина пожежі – використання саморобного обігрівача. Наразі проводяться слідчо-оперативно заходи.

Як повідомляв УНН, у пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей.