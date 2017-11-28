В результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка

Трагедия произошла в частном домовладении с. Староказачье.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар ликвидировали сотрудники пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местные жители. Во время тушения пожара обнаружено двоих детей без признаков жизни. Ими оказались четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители на момент возникновения пожара отсутствовали, дети были оставлены без присмотра", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара - использование самодельного обогревателя. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщал УНН, в пожаре на Ровенщине погибли двое детей.