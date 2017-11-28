В результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Белгород-Днестровском районе из-за пожара погибли дети. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Трагедия произошла в частном домовладении с. Староказачье.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар ликвидировали сотрудники пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местные жители. Во время тушения пожара обнаружено двоих детей без признаков жизни. Ими оказались четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители на момент возникновения пожара отсутствовали, дети были оставлены без присмотра", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара - использование самодельного обогревателя. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Как сообщал УНН, в пожаре на Ровенщине погибли двое детей.