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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7724 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 29400 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 29396 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97263 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123542 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка

В результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Белгород-Днестровском районе из-за пожара погибли дети. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Трагедия произошла в частном домовладении с. Староказачье.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар ликвидировали сотрудники пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местные жители. Во время тушения пожара обнаружено двоих детей без признаков жизни. Ими оказались четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители на момент возникновения пожара отсутствовали, дети были оставлены без присмотра", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара - использование самодельного обогревателя. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщал УНН, в пожаре на Ровенщине погибли двое детей.

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