Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 особи, 15 поранено – радник голови облради

Деталі

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу рашистами Харкова загинули троє людей, 15 отримали поранення. Серед поранених є діти. Точна кількість жертв уточнюється.

Доповнення

Як писав УНН, мешканці Харкова в соцмережах повідомляли про нові вибухи. Як раніше повідомили в ОВА, росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.