Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 особи, 15 поранено – радник голови облради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок обстрілу росіянами Харкова троє людей загинули, ще 15 отримали поранення, включаючи дітей. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова, повідомляє УНН.
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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу рашистами Харкова загинули троє людей, 15 отримали поранення. Серед поранених є діти. Точна кількість жертв уточнюється.
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Як писав УНН, мешканці Харкова в соцмережах повідомляли про нові вибухи. Як раніше повідомили в ОВА, росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.