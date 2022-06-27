В результате обстрела Харькова погибло 3 человека, 15 ранены – советник главы облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате обстрела россиянами Харькова три человека погибли, еще 15 получили ранения, включая детей. Об этом на своей странице Facebook сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в результате обстрела рашистами Харькова погибли три человека, 15 получили ранения. Среди раненых есть дети. Точное количество жертв уточняется.
Дополнение
Как писал УНН, жители Харькова в соцсетях сообщали о новых взрывах. Как ранее сообщили в ОВА, россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке.