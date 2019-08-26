На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено одного українського військового

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку доби в районі проведення ООС внаслідок ворожого обстрілу з боку бойовиків один український військовслужбовець отримав поранення. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.

"Сьогодні, 26 серпня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України, за наявною інформацією, окупанти порушили режим тиші вже 6 разів.

Ранок на лінії бойового зіткнення, в порушення Мінських угод, відзначився мінометним ворожим обстрілом з боку російсько-окупаційних військ по нашим оборонцям н.п. Новолуганське. Після 06:15 ранку, протягом півгодини, наші мужні оборонці цього селища зафіксували розриви 9 ворожих мін калібру 82 мм. Ворог вів обстріл з напрямку від селища Доломітне. Окрім мінометів, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - сказав Гуцуляк.

Після 08:40 ранку, також від селища Доломітне, окупанти застосували ці ж зразки піхотного озброєння по оборонцях н.п. Травневе.

Близько 09:00 ранку від шахти 6-7 ворог вів прицільний обстріл з РПГ по наших захисникам н.п. Шуми.

Окрім цього, сьогодні зранку двічі під ворожим вогнем з гранатометів різних систем перебували позиції Об’єднаних сил в районі Водяного.

З 10:50, протягом 40 хвилин, ворог вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського.

"У разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу, захисники України відкривали адекватний вогонь у відповідь з метою придушення ворожої збройної активності. Зазначимо, що під час ведення вогню, підрозділи Об’єднаних сил, неухильно дотримуючись Мінських угод, застосовують виключно чергові вогневі засоби.

На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші, внаслідок ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення. Воїна евакуйовано до медичного закладу. Наразі йому надають необхідну лікарсько-сестринську допомогу", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

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